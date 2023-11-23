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Erzincan’da Afganistan uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalandı

Erzincan’da Afganistan uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalandı

Erzincan’da polis ekiplerince yapılan uygulamada Afganistan uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü motosikletli polis timlerince çevre yolunda durdurulan 34 plakalı araçta yapılan kontrollerde, üzerlerinde kendini tanıtacak herhangi bir belgenin olmadığı ve yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler idari işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. 34 plakalı araç sürücüsü V.A. gözaltına alınarak göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem yapıldı.

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