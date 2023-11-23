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Gram altın rekora çok yakın! 23 Kasım 2023 çeyrek altın ne kadar oldu?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gram altın rekora çok yakın! 23 Kasım 2023 çeyrek altın ne kadar oldu?

Geçtiğimiz günlerde 1860 lirayı görerek rekor kıran gramda bugün de yükseliş sürüyor. Altın fiyatları dur durak bilmiyor. Bugün gram altın rekora yakın seyrediyor ve 1852 liradan alıcı buluyor.

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Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1845 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni güne yükselişle başlamasının ardından 1852 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 50 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 460 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,3 değer kazancıyla 1996 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler ne diyor?

Analistler, İsrail ve Hamas arasında sağlanan uzlaşma ile ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin politikalarının sonuna geldiği beklentisinin fiyatlamalardaki ana etken olmaya devam ettiğini belirtti.

Buna karşın ABD'de açıklanan makroekonomik veriler yatırımcıların hala temkinli olmasında fayda olduğunu gösterirken, para piyasalarında Fed'in haziranda faiz indirimlerine başlayacağına yönelik fiyatlamalar güçlü kalmayı sürdürüyor.

Gram altın 2 bin lirayı aşacak

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, her yaptığı açıklamada 2024 öngörüsünün değişmediğinin altını çiziyor.

Memiş "Ons tarafında önce 2.350 dolar, gram tarafında 2.500 lira. Daha üst seviyeler olabilir mi? Evet bekliyorum, önce o beklediğimizi görelim." ifadelerini kullanıyor.

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