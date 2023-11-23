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Türkiye-Rusya ticaret hacmi 2023'te de 65 milyar doları aşacak

Türkiye-Rusya ticaret hacmi 2023'te de 65 milyar doları aşacak

Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 65 milyar doları aştığını belirterek, "Bu sene buna benzer olacak. Dinamiği koruyacağız." dedi.

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Buravov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye-Rusya ticaret hacminde son 5-6 yıl içerisinde çok büyük sıçrama olduğunu, ticaret hacminin hemen hemen 3 misli arttığını söyledi.

Türkiye-Rusya ticaret hacminin geçen yıl 65 milyar doları aştığını hatırlatan Buravov, "Bu sene buna benzer olacak. Dinamiği koruyacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkinin aktif şekilde geliştiğini vurgulayan Buravov, şunları kaydetti:

"İki ülkenin liderleri arasındaki düzenli diyalog devam etmektedir. Buna paralel olarak bizim ekonomi bakanlığı kurumları seviyesinde düzenli temaslar yapılmakta. Önümüzdeki günlerde Rus-Türk Karma Ekonomik Komisyonunun olağan toplantısı Ankara'da düzenlenecek. Bu tür toplantılar iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğine nasıl katkı sağlayacak, gelecekteki problemleri nasıl çözecek, mevcut potansiyeli daha iyi bir şekilde nasıl kullanacağız, bu tür konular görüşülecek."

"Türk Akımı doğal gaz boru hattından Türkiye'nin istediği hacimde sevkiyat yapılıyor"

Andrey Buravov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından "Türkiye'de bir doğal gaz merkezi oluşturulması" konusunun açıklandığını hatırlatarak, bununla ilgili iki tarafın detaylar üzerinde çalıştığını anlattı.

Rusya'dan doğal gaz sevkiyatının çeşitli kanallardan devam ettiğini aktaran Buravov, "Son olarak, Türk Akımı doğal gaz boru hattından da Türkiye'nin istediği hacimde gaz sevkiyatları yapılmaktadır ve potansiyel de mevcuttur. Hem de Türkiye üzerinden bu doğal gazı almak isteyen üçüncü ülkelere gönderilmesi konusunda imkanlar mevcuttur." diye konuştu.

Türkiye'de ilk nükleer enerji santrali yapımının devam ettiğini anımsatan Buravov, şöyle devam etti:

"Birinci reaktörün devreye girmesi söz konusudur ve burada sadece yeni bir tesis kurmakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'de yeni bir ekonomi dalı oluşturuluyor. Atom enerjisi ile ilgili olarak da atom enerjisinden daha geniş bir yelpazeden bahsediyoruz ve bu dalda çalışacak personelin, mühendisler, teknisyenler seviyesinde, eğitimi Rusya'da yapılıyor. Bu şekilde Türkiye'de nükleer enerjide çalışabilecek yeni bir mühendis kitlesi oluşturulacak. Bu da bence çok önemli bir faktör."

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