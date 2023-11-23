Minibüsle kaçan göçmenler Muğla'da yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde içerisinde 10 kişilik bir göçmen grubu bulunan minibüs, polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçarken, göçmenler yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı.

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Akçaalan’dan Turgutreis istikametine giden Bodrum Bölge Trafik ekibi, hemen önünde seyreden 07 BHH 794 plakalı minibüsün bagaj kısmının çökük olduğunu fark etti. Polis tarafından araç durdurulmaya çalışıldı fakat sürücü ‘dur’ ihtarına uymayarak Turgutreis Pazaryeri’ne doğru kaçtı. Yağışta ara sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle aracı yakalamak mümkün olmadı. Polisin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekibi de geldi. Bahse konu minibüs, Bahçelievler mahallesi 7138 Sokak’ta park halinde bulundu. Çevrede araştırma yapan polis ve jandarma ekibi, yaklaşık 10 kişilik göçmen grubunu fark etti. Göçmenler ekiplerce yakalanırken, haklarında yasal işlemlerin yapılacağı bildirildi.