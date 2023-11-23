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Denizli'de tur otobüsü otomobille çarpıştı, çok sayıda yaralı var

Denizli'de tur otobüsü otomobille çarpıştı, çok sayıda yaralı var

Denizli'nin Çardak ilçesinde tur otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

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Denizli'nin Çardak ilçesinde tur otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Kazanın detayları hakkında şu an için tam bir bilgi olmamakla birlikte, yetkililer olay yerine intikal etti ve ilk müdahaleleri gerçekleştirdi. Acil sağlık ekipleri de hızla bölgeye sevk edilerek yaralılara yardım etmek için çalışmalara başladı.

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