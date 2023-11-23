İsrail saldırısında iki Türk öldürüldü! İsrail sözünden döndü! Rehine takası ertelendi

GAZZE'de İsrail soykırımı 47. gününde de devam ediyor. Hamas, İsrail'in dün gece düzenlediği saldırılarda iki Türk'ün de öldürüldüğünü duyurdu. Hamas ile İsrail arasındaki esir takası anlaşması bozuldu. İsrail, ateşkes anlaşmasının ertelendiğini ve savaşın devam edeceğini açıkladı. İşte Gazze'den son gelişmeler...

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7 Ekim’de Hamas’ın silahlı kanadı Kassam Tugayları’nın saldırısı sonrasında İsrail’in misilleme yaparak sivil katliamına giriştiği Gazze’de şiddet dinmiyor… Dün gece Hamas yetkilileri bir açıklama yaparak İsrail’in hava saldırısında iki Türk vatandaşının yaşamını yitirdiğini duyurdu. İsrail, bugün başlayacak ateşkes anlaşmasından vazgeçtiğini açıkladı.

2 Türk otomobilleri içinde vuruldu

Üst düzey Hamas yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in saldırısının Lübnan’ın güneyini hedef aldığı belirtildi. Yetkililer iki Türk vatandaşının bir otomobilde olduğunu ve otomobildeki 5 kişinin de yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Ateşkes kararı ertelendi savaş sürecek

Dünya rehine takası ve geçici ateşkes için geri sayıma geçmişken İsrail'den tepki çeken bir karar geldi. Netanyahu'nun üst düzey danışmanlarından biri olan Ulusal Güvenlik Konseyi başkanı Tzachin Hanegbi, İsrail'in bu kararı ertelediğini açıkladı. Tel Aviv ateşkesin de askıya alındığını ve savaşın devam edeceğini duyurdu.

10.25 İsrail: Müzakereler sürerken 300 saldırı yaptık

İsrailli vekilden itiraf gibi sözler. Ulusal Birlik Milletvekili Ze'ev Elkin, rehine anlaşmasında 'küçük ayrıntılar' kaldığını söyledi. İsrailli vekil açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Müzakereler sırasında Hamas'a ait 300 noktayı vurduk, ateşkes anlaşması yürürlüğe girene kadar vurmaya devam edeceğiz, bitiminden bir dakika sonra da vurmaya devam edeceğiz."

09:10 Katar: Ateşkesin başlama zamanı bugün duyurulacak

Katar dışişleri bakanlığı sözcüsü, Doha'nın İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk yaptığı rehine görüşmelerinin "olumlu bir şekilde ilerlediğini" ve ateşkesin kesin zamanı konusunda önümüzdeki saatlerde bir açıklama yapılacağını söyledi.

08:50 Kudüs Tugayları: 11 askeri aracı hedef aldı

Filistin İslami Cihad grubunun silahlı kanadı El Kudüs Tugayları, Gazze'nin El Zeytun, Tel El Hava, El Şati, Şeyh Radvan ve Cühr El Dik mahallelerinde 11 İsrail askeri aracını hedef aldıklarını açıkladı.

08:45 Biden, Netanyahu ve Sisi ile telefonda görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saraydan yapılan açıklamaya göre Biden, Netanyahu'ya esir takası anlaşmasından memnun olduğunu belirterek, Batı Şeria'da sükunetin korunmasının önemine dikkati çekti.

Başkan Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile yaptığı telefon görüşmesinde de, ABD'nin hiçbir şekilde Filistinlilerin Gazze'den ya da Batı Şeria'dan zorla yerlerinden çıkarılmasına izin vermeyeceğinin altını çizdi. Biden, Gazze'nin kuşatılmasına ya da Gazze sınırlarının yeniden çizilmesine de müsaade etmeyeceğini ifade etti.

04:00 İsrail'in aşırı sağcı Bakanı 'Ateşkes olursa istifa ederim'

Filistinlilere karşı nefretiyle bilinen İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, 4 günlük ateşkesin ardından Gazze Şeridi'ne yönelik savaşın devam etmemesi halinde hükümette yapacak bir işlerinin olmayacağını ifade ederek istifa edeceğinin sinyalini verdi.

03:00 Haaretz ertelemenin nedenini yazdı: Liste verilmedi

İsrailli bir siyasi kaynak Haaretz'e, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının uygulanmasındaki gecikmenin, Hamas'ın serbest bırakmayı planladığı İsrail vatandaşlarının listesini henüz sunmamasından kaynaklandığını söyledi. Kaynağa göre ikinci sebep, örgütün Katar'la, tüm tarafların üzerinde anlaşılan şartlara uymasını garanti etmesi gereken ateşkes anlaşmasını hâlâ onaylamamış olması.

02:40 İsrail: Ateşkes anlaşmasından şimdilik vazgeçtik

İsrail, Katar'da varılan anlaşma ışığında bugün sabah saatlerinde rehine takası yapılacağını açıklamış, Hamas ise aynı saatlerde geçici ateşkesin başlayacağını duyurmuştu. Başbakanı Netanyahu'nun üst düzey danışmanlarından biri olan Ulusal Güvenlik Konseyi başkanı Tzachin Hanegbi, İsrail’in bu kararı ertelediğini açıkladı. Times of Israel bu gelişmeyi 'Sürpriz bir gecikmeyle Netanyahu'nun üst düzey yardımcısı rehinenin 'Cuma gününden önce serbest bırakılmayacağını' söyledi' başlığı ile dünyaya duyurdu. Haberde 'ateşkes de askıya alındı, savaş devam edecek' denildi. AFP'ye adının açıklanmaması koşulu ile konuşan bir İsrailli yetkili de ateşkes başlayana kadar IDF'nin Gazze'de savaşmaya devam edeceğini belirtti. İsrail'in tek taraflı bu kararına dünyadan tepki yağdı.