Tekirdağ'da evde uyuşturucu serası bulundu, şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde evin içerisinde kenevir serası oluşturan şüpheli yakalanırken, evdeki kenevirler ve sera malzemeleri muhafaza altına alındı.Abone ol
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Marmaraereğlisi ilçesinde 1 şüphelinin evinde arama yapıldı. Yapılan aramada; 15 kök kenevir, 20 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet kenevir öğütme aparatı, 2 gram kenevir tohumu sera naylonu ile kaplı demir kafes şeklinde örtülü düzenek ve bitki besleyici gübre ele geçirildi. Olayda şüpheli C.B. yakalanarak işlem başlatıldı.