BIST 8.037
DOLAR 28,83
EURO 31,54
ALTIN 1.848,31
HABER /  GÜNCEL

Tekirdağ'da evde uyuşturucu serası bulundu, şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da evde uyuşturucu serası bulundu, şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde evin içerisinde kenevir serası oluşturan şüpheli yakalanırken, evdeki kenevirler ve sera malzemeleri muhafaza altına alındı.

Abone ol

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Marmaraereğlisi ilçesinde 1 şüphelinin evinde arama yapıldı. Yapılan aramada; 15 kök kenevir, 20 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet kenevir öğütme aparatı, 2 gram kenevir tohumu sera naylonu ile kaplı demir kafes şeklinde örtülü düzenek ve bitki besleyici gübre ele geçirildi. Olayda şüpheli C.B. yakalanarak işlem başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da bozuk para bahanesiyle markette kasiyerleri dolandırdı
Bursa'da bozuk para bahanesiyle markette kasiyerleri dolandırdı
Denizli'de tur otobüsü otomobille çarpıştı, çok sayıda yaralı var
Denizli'de tur otobüsü otomobille çarpıştı, çok sayıda yaralı var
Uzmanlar açıkladı, migren için en etkili yöntem migren iğnesi
Uzmanlar açıkladı, migren için en etkili yöntem migren iğnesi
Ankara'da 5 kişinin öldüğü komşu katliamının tanıkları o anları anlattı
Ankara'da 5 kişinin öldüğü komşu katliamının tanıkları o anları anlattı
Arayıp ulaşamayınca şüphelenip eve göndü! Kilitli kapıyı kırıp açınca...
Arayıp ulaşamayınca şüphelenip eve göndü! Kilitli kapıyı kırıp açınca...
Kars’ın sarıçam ormanları kış manzarasıyla büyüledi
Kars’ın sarıçam ormanları kış manzarasıyla büyüledi
Eyüpsultan'da toprak kayması nedeniyle 2 bina boşaltıldı
Eyüpsultan'da toprak kayması nedeniyle 2 bina boşaltıldı
İsrail Gazze'deki Endonezya Hastanesi için 4 saat süre verdi
İsrail Gazze'deki Endonezya Hastanesi için 4 saat süre verdi
Zonguldak'ta buzdolabı yangına sebep oldu
Zonguldak'ta buzdolabı yangına sebep oldu
Marmarabirlik’ten ortaklarına 522 milyon TL’lik ödeme
Marmarabirlik’ten ortaklarına 522 milyon TL’lik ödeme
Minibüsle kaçan göçmenler Muğla'da yakalandı
Minibüsle kaçan göçmenler Muğla'da yakalandı
Diyarbakır’da 9 firari hükümlü yakalandı
Diyarbakır’da 9 firari hükümlü yakalandı