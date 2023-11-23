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Bursa'da bozuk para bahanesiyle markette kasiyerleri dolandırdı

Bursa'da bozuk para bahanesiyle markette kasiyerleri dolandırdı

Bursa’da marketlerde bozuk paraları tümleme bahanesiyle para götürüp ortadan kaybolan şahıs tutuklandı.

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Olay, Yenikaraman Mahallesinde bulunan 4 markette meydana geldi. Dolandırıcılıktan 44 kaydı bulunan L.K. (44), gözüne kestirdiği market kasiyerlerinin güvenini sağladı. Markete komşu manavın sahibi olduğunu söyleyen L.K. bir önceki vardiyada çalışan kasiyerlerin ismini de ezberleyip o kişinin çalışıp çalışmadığını sorarak güveni arttırdı.

Yanında getirdiği yüklü miktardaki bozuk parayı kasiyerde tümleten L.K. işyerinde daha çok bozuk para olduğunu, kendisine tüm para verilmesi halinde onları da getireceğini belirtip 4 marketteki kasiyeri dolandırdı.
Kasiyerler verdikleri paraların karşılığı bozuk paralar gelmeyince emniyete başvurdu. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri marketlerin güvenlik kamerasını izleyince L.K.'nın kasiyerleri dolandırdığını tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri L.K.'yı gözaltına aldı. 4 marketten toplam 5 bin 300 lira dolandırdığı öğrenilen Karakuş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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