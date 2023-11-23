Kömürlükte cesedi parçalara ayırmıştı! İstenen ceza belli oldu

Fatih’te bir kömürlükte cesedi parçalanmış olarak bulunan C.H.’yi öldürdüğü gerekçesiyle 79 yaşındaki S.K.'nın yargılandığı davada savcılık mütalaasını açıkladı.

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İstanbul Fatih'te, 31 Ekim 2022 tarihinde bir kömürlükte cesedi parçalanmış halde bulunan C.H.'nin (65) ölümüne ilişkin, sanık S.K.'nin (79) yargılandığı davanın 3’üncü duruşması görüldü.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık S.K. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken müşteki C.H.A. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

“Sanık aşırı bir panik içerisindeydi”

Sözcü'de yer alan habere göre duruşmada tanık olarak dinlenen Mahzuni E., sanık S.K. ile tesadüfen tanıştığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

-Benim diş problemim vardı. Aksaray tarafına gitmiştim. Tesadüfen tanışmıştık. Dişçi tanıdığı olduğunu söylemişti. Sanık, ne yapıyorsun tarzında telefon açıyordu. Kendisinin erkeklere cinsel eğilimi ile ilgili şüphelerim olmadı ancak abuk sabuk konuştuğunu hatırlıyorum. Konuşması tam anlaşılmıyordu, yaşlı biriydi.

Ben C.H.’yi tanımıyorum. Kendisi bana C. H. isimli şahıstan bahsetmedi. 25 Ekim 2022 tarihinde saat 17:00 sularında beni aramıştı, telaş içerisindeydi. Ağlar gibi konuşuyordu, ‘Ne yapıyorsun? Niye beni arıyorsun?’ gibisinden konuştum, zaten kendisinden uzaklaşmıştım. 25 Ekim’den sonra kendisiyle görüşmedim. ‘Durumum yok kağıt topluyorum’ demişti. Herhangi bir şekilde ölümden bahsetmedi. Kalp kriziyle ilgili neyi kast ettiğini anlamadım, duraklaya duraklaya konuşuyordu ve aşırı bir panik içerisindeydi.

Konuşmalarından rahatsız oluyordum, nezaket sınırları içerisinde kendisiyle konuşuyordum. Hep beni kendisi arıyordu, kendisiyle parkta tanışmıştık. Ben parkta otururken yanıma geldi, muhabbet etmiştik.

Diş problemimle ilgili yardım edeceğini söylemişti. Genelde hafta sonu arıyordu, ‘Sıkıldım dolaşalım’ diyordu. Sanığın beni neden çok aradığını bilmiyorum.

“Mahzuni’yi tanımıyorum”

Sanık S.K. ise tanık beyanına karşı, “Benim hayatımda her şey silindi gitti. Hiçbir şey hatırlamıyorum, Mahzuni’yi de tanımıyorum” dedi.

Mütalaa açıklandı

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın üzerine atılı ‘Hırsızlık' suçu kapsamında şüpheler olduğunu, “Şüpheden sanık yararlanır” ilkesini göz önünde bulundurarak beraatine, ‘Kasten öldürme' suçu yönünden ise sanığın maktulü kesici aletle vücudunun çok sayıda yerine vurarak canavarca hisle öldürdüğünü ve sonrasında cesedi dört parçaya ayırdığını belirterek müebbet hapis cezası talebinde bulundu.

Sanık avukatları mütalaaya karşı ek süre talep etti.

Tutukluluk hali devam

Mahkeme, mevcut delil durumunu dikkate alarak sanık S.K.’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, ‘Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” ve ‘Kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.