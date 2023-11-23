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Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra nişanlısından ayrıldı

Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra nişanlısından ayrıldı

Ekim ayının başında nişanlanan Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra ve Eylül Keleş çiftinden düğün tarihi beklenirken ayrılık kararı geldi

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Selin Ciğerci ile iki kez evlenip boşanan Gökhan Çıra, bir süredir aşk yaşadığı Eylül Keleş ile 5 Ekim'de nişanlandı. Önümüzdeki günlerde nikah masasına oturmaları beklenen çift yollarını ayırdı.

"Anlaşarak ayrıldık"

Aynı anda Instagram hesaplarından paylaşım yapan ikili, ayrıldıklarını duyurdu. Gökhan Çıra paylaşımında "Sürekli ilişkim hakkında bir şeyler yazılıp çiziliyor. Buradan toplu cevap vermek istedim, ilişkim bitmiştir. Saygı duymanızı rica ediyorum" dedi. Eylül Keleş ise paylaşımında "Severek çıktığımız bu yolda anlaşarak bitirme kararı aldık. Bu süreçte herkesin bize saygı duymasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Nişan töreni yapmışlardı

Gökhan Çıra ve Eylül Keleş 5 Ekim'de aile arasında yapılan bir törenle nişanlanmıştı. Keleş nişan töreninde straplez kesim beyaz bir elbise giyerek saçlarını da topuz yaptırmıştı. Çıra ise siyah tişörtün üzerine beyaz takım elbise tercih etmişti.

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