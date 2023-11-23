BIST 8.037
DOLAR 28,83
EURO 31,54
ALTIN 1.848,31
HABER /  GÜNCEL

HEDEP ismine Yargıtay engeli! Açıklama bekleniyor

HEDEP ismine Yargıtay engeli! Açıklama bekleniyor

Yargıtay, Yeşil Sol Parti'nin adını Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi olarak değiştirmesi üzerine belirlediği kısaltma olan HEDEP'i daha önce kapatılan Halkın Demokrasi Partisi'nin kısa adı olan HADEP'i andırdığı gerekçesiyle kabul etmedi.

Abone ol

Yargıtay, Yeşil Sol Parti'nin adını Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi olarak değiştirmesi üzerine belirlediği kısaltma olan HEDEP'i daha önce kapatılan Halkın Demokrasi Partisi'nin kısa adı olan HADEP'i andırdığı gerekçesiyle kabul etmedi.

Yeşil Sol Parti'nin isminin Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştirilmesi Yargıtay engeliyle karşılaştı.

HDP, Anayasa Mahkemesi'nde süren kapatma davası nedeniyle seçimlere Yeşil Sol ile katıldı. Seçimlerin ardından gerçekleştirilen kongrede, partinin yeni adının Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi olarak, kısaltmasının ise HEDEP olmasına karar verildi.

Ancak karara Yargıtay'dan izin çıkmadı. Yargıtay, HEDEP olarak belirlenen kısa adın, aynı olmasa da 1991'de kapatılan HADEP kısa adına andıracak şekilde benzerlik gösterdiği ve iki partinin birbiriyle karıştırılmasına elverişli olduğu kanaatine vardı.

Cumhuriyet'in haberine göre; karar, HEDEP'e bildirildi ve partiden kısaltmanın değiştirilmesi istendi. Parti, kısaltmayı değiştirmek ya da karara itiraz etme seçeneklerini gündeme kaldı.

Partinin ilgili kurullarında alınacak kararın ve atılacak adımların, yarın Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan tarafından kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Bolu'da jandarma tarafından kış lastiği denetimi yapıldı
Bolu'da jandarma tarafından kış lastiği denetimi yapıldı
Diyanet uyardı: Turist vizesiyle hac ibadeti yapılamaz!
Diyanet uyardı: Turist vizesiyle hac ibadeti yapılamaz!
İsrail saldırısında iki Türk öldürüldü! İsrail sözünden döndü! Rehine takası ertelendi
İsrail saldırısında iki Türk öldürüldü! İsrail sözünden döndü! Rehine takası ertelendi
Bursa'da 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel 3 gün ücretsiz ulaşım
Bursa'da 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel 3 gün ücretsiz ulaşım
İstanbul'e gelen ajanların fotoğraflarıyla ortaya çıktı 357 yıllık cami yeniden inşa edildi
İstanbul'e gelen ajanların fotoğraflarıyla ortaya çıktı 357 yıllık cami yeniden inşa edildi
Tekirdağ'da evde uyuşturucu serası bulundu, şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da evde uyuşturucu serası bulundu, şüpheli gözaltına alındı
Bursa'da bozuk para bahanesiyle markette kasiyerleri dolandırdı
Bursa'da bozuk para bahanesiyle markette kasiyerleri dolandırdı
Denizli'de tur otobüsü otomobille çarpıştı, çok sayıda yaralı var
Denizli'de tur otobüsü otomobille çarpıştı, çok sayıda yaralı var
Uzmanlar açıkladı, migren için en etkili yöntem migren iğnesi
Uzmanlar açıkladı, migren için en etkili yöntem migren iğnesi
Ankara'da 5 kişinin öldüğü komşu katliamının tanıkları o anları anlattı
Ankara'da 5 kişinin öldüğü komşu katliamının tanıkları o anları anlattı
Arayıp ulaşamayınca şüphelenip eve göndü! Kilitli kapıyı kırıp açınca...
Arayıp ulaşamayınca şüphelenip eve göndü! Kilitli kapıyı kırıp açınca...
Kars’ın sarıçam ormanları kış manzarasıyla büyüledi
Kars’ın sarıçam ormanları kış manzarasıyla büyüledi