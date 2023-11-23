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Abdulkadir Uraloğlu, paylaştı! Türkiye'nin havalimanı sayısı 61'e yükseliyor

Abdulkadir Uraloğlu, paylaştı! Türkiye'nin havalimanı sayısı 61'e yükseliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 57 olan havalimanı sayısının 61'e çıkacağını ifade ederek, “Hava ulaşımı alanında etkinliğimizi artıracağız” dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerinde sunum yaptı.

Bakan Uraloğlu, havalimanı sayısının 61’e yükseleceğini belirtti. Bakan Uraloğlu, “57 olan havalimanı sayımızı 61’e çıkararak hava ulaşımı alanında etkinliğimizi artıracağız. İnsansız hava araçlarımızın sayısı 70 bin 589'a, İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı 1 milyon 466 bine yükseldi” dedi.

2053 yılında ise 28 bin 600 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz

Bakan Uraloğlu demiryolu projelerine ilişkin ise “Hızlı trenle toplam 80 milyon yolcu seyahat etti. Bugüne kadar 1 milyarın üzerinde yolcu marmarayı kullanmıştır. Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Projesi ile seyahat süresini 80 dakikaya indireceğiz. Demiryolu hat uzunluğunu 2028 yılına kadar 17 bin 11 kilometreye, 2053 yılında ise 28 bin 600 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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