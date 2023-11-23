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Adana'da bir genç tartıştığı 2 arkadaşını bıçaklayarak öldürdü!

Adana'da bir genç tartıştığı 2 arkadaşını bıçaklayarak öldürdü!

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir genç, tartıştığı iki arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.

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Kışla Mahallesi'ndeki yayaların kullandığı Gençlik Köprüsü'nde Şeref A. (19), tartıştığı aynı yaştaki arkadaşları Alperen Kaya ve Eren Güngör'ü bıçakladı.

Tartışmayı gören bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Kaya ve Güngör doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Öldürülen 2 gencin cenazeleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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