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Aile faciası! 9 yaşındaki çocuk motosikletten düştü, kamyon çarptı! Hayatını kaybetti

Aile faciası! 9 yaşındaki çocuk motosikletten düştü, kamyon çarptı! Hayatını kaybetti

Mersin'in Anamur ilçesinde kazaya karışan motosikletten yola savrulan 9 yaşındaki çocuk, kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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Mustafa G. yönetimindeki motosiklet, Bozdoğan Mahallesi D-400 kara yolunda, Yaşar O. idaresindeki otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü, eşi ve 3 çocuğu yola savruldu.

Bu sırada arkadan gelen bir kamyon, yola savrulan çocuklardan 9 yaşındaki Fevzi G'ye çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Fevzi G'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Mustafa G, eşi ve diğer çocukları Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Otomobil ve kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

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