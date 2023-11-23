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Selçuk Bayraktar'a yönelik casusluk! Stajyer mühendis 4 harddisk çalmış! Şimdi cezaevinde

Selçuk Bayraktar'a yönelik casusluk! Stajyer mühendis 4 harddisk çalmış! Şimdi cezaevinde

Ürettiği SİHA ve İHA'larla Türkiye'nin gururu olan Selçuk Bayraktar'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Baykar'ın İstanbul Hadımköy Fabrikası'nda casusluk yaparken suçüstü yakalanan stajer mühendis Ahmet Anıl Ç. tutuklandı. 

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Savunma ve havacılık dünyasında, insansız hava aracı (İHA) teknolojileri ile bu alanda Ar-Ge çalışmalarına dünyada öncülük eden Baykar Teknoloji tesislerinde yaşanan casusluk operasyonu ortaya çıktı. Casus mühendis Ahmet Anıl Ç., gizli bilgileri harici harddiske aktarmaya çalışırken suçüstü yakalandı. 

Casus, güvenliğe suçüstü yakalandı

Selçuk Bayraktar'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptığı Baykar Teknoloji'nin Hadımköy tesislerinde, geliştirilen cihazların özelliklerinin olduğu bilgisayardan bilgileri hard diske aktarmaya çalışan stajyer mühendis Ahmet Anıl Ç., güvenlik görevlileri tarafından suçüstü yakalandı.

Baykar'dan 4 harddisk çalmış

Polise teslim edilen Ahmet Anıl Ç., Terör sorgusundan geçirildi. Ahmet Anıl Ç.'nin Baykar tesislerinden 4 adet harddisk çaldığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne çıkarılan mühendis Ahmet Anıl Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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