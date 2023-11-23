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İspanya demir yolu şirketi çalışanları 5 günlük greve gidiyor

İspanya demir yolu şirketi çalışanları 5 günlük greve gidiyor

İspanya demir yolu şirketi Renfe'nin çalışanlarının 24 Kasım'da başlayacak ve belirli tarihlerde toplam 5 gün sürecek grev kararı tren ulaşımında iptallere neden oldu.

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İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetinin Meclisten güvenoyu alabilmek için ayrılıkçı Katalan siyasi partilerle anlaşmasıyla bağlantılı olarak bölgedeki banliyö tren seferlerini kapsayan "Rodalies" hizmet şirketinin kontrolünün Renfe'den alınıp Katalonya'da özerk yönetimi altındaki başka bir şirkete geçirilmek istenmesi grevin temel sebebini oluşturdu.

Renfe'ye bağlı sendikalar, anlaşmaya karşı çıkarak 24 Kasım'dan başlayarak, 30 Kasım ile 1, 4 ve 5 Aralık için toplam beş günlük grev kararı aldı.

Renfe, grevden dolayı şimdiden 1500 hızlı tren seferinin ve 990 yük treni seferinin iptal edildiğini duyurdu.

Ulaştırma Bakanlığı, grev günlerinde tren seferlerinde yüzde 72'lik asgari hizmetin sağlanmasını garanti etse de 3 binden fazla tren seferinin grevden etkilenmesi bekleniyor.

Diğer yandan İspanya'da koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi ile Katalonya için Birlik (Junts) partisi arasında olan Rodalies ile ilgili anlaşmanın uygulanması halinde Katalonya, demir yolu ulaşımını yöneten İspanya'daki ilk özerk bölge olacak.

Anlaşmayla, Katalonya'ya gelecek on yılda 6,2 milyar avroluk yatırım yapılacak.

Diğer yandan İspanya'da aşırı sağcı Vox partisine yakın olan "Solidaridad" sendikası da ayrılıkçı Katalanlara af getirilmesini içeren yasa tasarısından dolayı 24 Kasım'da genel grev kararı almıştı.

Ülkedeki iki büyük sendika CCOO ve UGT bu greve katılmayacağını duyurdu.

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