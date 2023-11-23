Ölen bebeğini arsaya gömen anne 6’ncı kez hakim karşısına çıktı

ORDU'da, dünyaya getirdiği bebeği evinin yakınındaki bir arsaya gömdüğü iddiasıyla yargılanan, ilk duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve çıkarıldığı 4. duruşmada ise yeniden tutuklanan anne, 6’ncı kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu yargılanan Bilge Ç.’nin, akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair rapor beklenecek.

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Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi 933. Sokak’ta 6 Ekim 2022 yılında bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, 11 Eylül 2022’de dünyaya gelen kız bebeğinin annesi Bilge Ç.'yi (27) gözaltına aldı. Bebeğin evde olmaması üzerine kadını sorguya alan polis ekipleri, kadının sorgusunda bebeğini gömdüğü bilgisine ulaştı.

Bilge Ç.’nin itirafı üzerine evin karşısında bulunan tarlada arama yapan polis ekipleri, çöp torbasına benzer bir şeye konularak gömülen bebeği çıkarttı. Bebeğin cesedi, otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İlk duruşmada adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı

Olayın ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanan anne Bilge Ç., delillerin toplanması, suç vasfının değişme ihtimalinin bulunması ve tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak ilk duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 26 Eylül 2023 tarihinde görülen 2’nci duruşmada ise alınan ifadelerin ardından savcılık mütalaası sunulmuştu.

Mütalaada, öldürmeye kasıt olmadığı, ölüm sebebinin belli olmadığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığı belirtilmiş, 12 Ekim 2023 yılında görülen 3’üncü duruşmada ise hastanede doğumdan sonra bebekle ilgilenen hemşire S.F.’nin tanık olarak ifadesi alınmıştı.

4. duruşmada yeniden tutuklanmıştı

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 19 Ekim 2023 tarihide görülen duruşmanın 4’üncüsünde anne Bilge Ç., olayı anlatmış, mahkeme heyeti, hastane dönüşü evde olduğunu ve uyuduğunu iddia eden anne Bilge Ç.’nin farklı saatlerde HTS kayıtlarının olduğunu, cep telefonunun Altınordu ilçesinin farklı noktalarından ve Perşembe ilçesinden sinyal aldığını belirten raporu açıklamış ve Bilge Ç.’yi yeniden tutuklamıştı.

2 Kasım 2023 görülen 5’nci duruşmada Bilge Ç. HTS kayırlarını kabul etmediğini ileri sürerek, psikolojik rahatsızlıklarının bulunduğunu ileri sürmüştü. Bu duruşmada Bilge Ç.’nin annesi S.Ç. ile Bilge Ç.’yi doğum yapacağı gün hastaneye götüren taksici F.O. da tanık olarak dinlenmişti.

Akıl sağlığına ilişkin rapor beklenecek

Bugün (23 Kasım 2023) 6’ncısı görülen duruşmada Bilge Ç., önceki beyanlarını yineleyerek, tahliyesini talep etti. Bilge Ç.’nin avukatı, olayda kasıt olmadığını, Bilge’nin bebeğe sahip çıktığını belirterek, tahliye talep etti.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu’ndan akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair raporun beklenmesine ve tutuklunun halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.