İşte Gazze'nin gizem dolu tünelleri! Hamas'ın komuta merkezi ilk kez görüntülendi
İsrail ordusu bir grup gazeteciye Gazze'deki Şifa hastanesinin altında olduğu iddia edilen tünelleri gezdirdi. Hamas'ın bu tünelleri komuta merkezi olarak kullandığını öne süren İsrail ordu sözcüsü, tünele kameralar eşliğinde indi. Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak ise tünelleri 40-50 yıl önce İsrail ordusunun inşa ettiğini söyledi.
Burası Gazze'deki savaşın simge yapılarından Şifa hastanesinin metrelerce altı.
Bir grup gazeteciyi askeri araçlarla Şifa hastanesine götüren İsrail ordusu, komuta merkezi olduğunu iddia ettiği tünelleri gezdirdi.
Askerler, Şifa hastanesinin hemen yanındaki tünele kameralar eşliğinde indi.
Tünelin içindeki bir odaya kadar ilerledi.
İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, odada klima bulunduğuna dikkat çekti
Hamas'ın burayı komuta merkezi olarak kullandığını iddia etti.
Silahlı bir askerin rahatça yürüyebileceği genişlikteki tünellerin beton bloklarla desteklendiğini anlattı.