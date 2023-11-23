BIST 8.032
DOLAR 28,82
EURO 31,54
ALTIN 1.848,12
HABER /  GÜNCEL

Adana’da köprüde vahşet, 2 genç bıçaklanarak öldürüldü

Adana’da köprüde vahşet, 2 genç bıçaklanarak öldürüldü

Adana’da “Gençlik Köprüsü”nde iki kişi, arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Abone ol

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi “Gençlik Köprüsü”nde meydana geldi. İddiaya göre, Şeref A. (19), alkol içmek için arkadaşları olan Eren Güngör (19) ve Alperen Kaya’yı (19) yanına çağırdı. Bir süre birlikte alkol alan gençlerin küfürleşmeye başlamasıyla tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Alperen ve Eren köprüye giderken, Şeref’te peşlerinden geldi. Şeref köprüde Alperen ve Eren’i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Yürüyüş parkurunun güvenlik görevlisi durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan gençleri hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Alperen ve Eren hayatını kaybetti. Gençlerin cenazeleri otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis firar olan Şeref A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ölen bebeğini arsaya gömen anne 6’ncı kez hakim karşısına çıktı
Ölen bebeğini arsaya gömen anne 6’ncı kez hakim karşısına çıktı
Mali, Rusya ile altın rafinerisi inşa etmek için anlaşma imzaladı!
Mali, Rusya ile altın rafinerisi inşa etmek için anlaşma imzaladı!
Sakarya'da 18 yaşındaki kız, kıskandığı erkek arkadaşını bıçakladı
Sakarya'da 18 yaşındaki kız, kıskandığı erkek arkadaşını bıçakladı
Etiyopya'daki 50 yıllık isyan hareketi yine bitirilemedi!
Etiyopya'daki 50 yıllık isyan hareketi yine bitirilemedi!
Silahla yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti!
Silahla yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti!
Muğla'da emniyet kemeri hayatını kurtardı, yara almadan kurtuldu
Muğla'da emniyet kemeri hayatını kurtardı, yara almadan kurtuldu
Selçuk Bayraktar'a yönelik casusluk! Stajyer mühendis 4 harddisk çalmış! Şimdi cezaevinde
Selçuk Bayraktar'a yönelik casusluk! Stajyer mühendis 4 harddisk çalmış! Şimdi cezaevinde
Denizli'de turistler ölümden döndü: 4'ü ağır 20 yaralı!
Denizli'de turistler ölümden döndü: 4'ü ağır 20 yaralı!
Eyüpsultan'da toprak kaydı: İki bina tahliye edildi
Eyüpsultan'da toprak kaydı: İki bina tahliye edildi
Trendyol Süper Lig’de 13. haftanın hakemleri açıklandı!
Trendyol Süper Lig’de 13. haftanın hakemleri açıklandı!
Evinde kedileri öldürdüğü iddiasıyla hakim karşısına çıktı: ''Ben hayvansever insanım''
Evinde kedileri öldürdüğü iddiasıyla hakim karşısına çıktı: ''Ben hayvansever insanım''
Adana'da bir genç tartıştığı 2 arkadaşını bıçaklayarak öldürdü!
Adana'da bir genç tartıştığı 2 arkadaşını bıçaklayarak öldürdü!