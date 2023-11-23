Adana’da köprüde vahşet, 2 genç bıçaklanarak öldürüldü

Adana’da “Gençlik Köprüsü”nde iki kişi, arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

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Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi “Gençlik Köprüsü”nde meydana geldi. İddiaya göre, Şeref A. (19), alkol içmek için arkadaşları olan Eren Güngör (19) ve Alperen Kaya’yı (19) yanına çağırdı. Bir süre birlikte alkol alan gençlerin küfürleşmeye başlamasıyla tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.



Kavga sırasında Alperen ve Eren köprüye giderken, Şeref’te peşlerinden geldi. Şeref köprüde Alperen ve Eren’i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Yürüyüş parkurunun güvenlik görevlisi durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan gençleri hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Alperen ve Eren hayatını kaybetti. Gençlerin cenazeleri otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis firar olan Şeref A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.