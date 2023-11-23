9. Dünya Helal Zirvesi ve 10. İİT Helal Expo Fuarı başladı!

Türkiye'nin helal pazarından daha fazla pay alması, helal pazarındaki gelişmelerin konuşulması ve pazarda yeni ihracat kapılarının açılması amacıyla düzenlenen 9. Dünya Helal Zirvesi ve 10. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı 2023 başladı.

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Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) ile İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) işbirliğinde düzenlenen etkinlik, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

Dünya helal ekonomisinin paydaşlarını bir araya getiren ve 45 ülkeden 500 dev firmanın katıldığı fuara, 10 bini yabancı olmak üzere 40 binden fazla ziyaretçi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen ve bu yıl "Küresel Helal Ekonomiye Açılan Kapı: Potansiyeli Fark Et ve Ortaya Çıkart" temasıyla gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan İslam Ülkeleri Standardizasyon ve Metroloji Enstitüsü Genel Sekreteri İhsan Övüt, helal endüstrisinin dikkat çekici büyümesinin kendilerini henüz kullanılmamış potansiyellerini keşfetmeye davet ettiğini söyledi.

Övüt, "Her geçen yıl, teknolojik gelişmeler manzarayı yeniden tanımlıyor ve bizi helal uygulamalara ilişkin algılarımızı yeniden değerlendirmeye ve geliştirmeye sevk ediyor. Küresel helal ekonominin dinamik doğasını anlayarak bu değişikliklere uyum sağlamamız zorunludur." diye konuştu.

SMIIC'in İİT içindeki ayrılmaz rolünün önemine işaret eden Övüt, "Özellikle İslam ülkelerindeki standardizasyon çabaları için daha güçlü, daha dayanıklı bir temel oluşturmada sürekli işbirliği ve kolektif eylemin önemini kabul ediyoruz." dedi.

Övüt, helal endüstrisinin Helal Akreditasyon Kuruluşları İslami Forumunun (IFHAB) kısa bir süre önce kurulmasıyla önemli bir dönüm noktasına tanık olduğunu ifade ederek, şunları aktardı:

"IFHAB, helal akreditasyon kuruluşları arasında karşılıklı tanıma anlaşmalarını ve akran değerlendirmelerini teşvik etmek için özel bir platform olarak ortaya çıkarken bu önemli bir gelişmeye işaret ediyor. IFHAB'ın OIC/SMIIC standartlarını kullanma taahhüdü, helal endüstrisinde birleşik standartlara olan bağlılığının önemli bir yönüne işaret etmektedir."

"Helal, kültürler ve uluslararası bir köprü ve etik bir iş kaynağıdır"

Dünya Helal Konseyi Başkan Yardımcısı Emre Ete de helal pazarının güvenilir ve sağlıklı ürün ve hizmetleriyle artık sadece Müslümanların değil, her kesimden tüketici gruplarının tercih ettiği bir sektör durumuna geldiğini dile getirdi.

Ete, organizasyon için Türkiye'de helal ticaretin geliştirilmesi, hatta ülkenin bu pazarda merkez üssü konumuna gelmesi amacıyla yola çıktıklarını belirterek, "Yıllar geçtikçe bu hedefimize daha çok yaklaştığımızı görüyoruz. Dünya Helal Zirvesi ve yan etkinliklerin ülkemizin ticaret ve finans merkezi İstanbul’da gerçekleştirilmesini de çok önemsiyoruz. Helal, bir sıfattan, etiketten ibaret değildir. Helal, kültürler ve uluslararası bir köprü ve etik bir iş kaynağıdır. Helal pazarının fırsatlara açılan bir kapı olduğunun görülmesi ve bu potansiyele sahip kuruluş ve kişilerin bu kapıdan geçebilmesine yardımcı olmak için buradayız." diye konuştu.

Helal pazarının büyüklüğünün şimdilerde 7 trilyon doları aştığını, gelecek 5 yıl içinde de 10 trilyon doları bulmasının beklendiğine işaret eden Ete, şunları kaydetti:

"Tüm bu veriler helal pazarın yatırımcılarına vaatlerinin genişliğini gösteriyor. Biz de bu organizasyonla küresel diyaloğu teşvik etme, fikirleri paylaşma ve helal endüstrisinde olumlu değişime ilham verme rolünü üstleniyoruz. 3 gün boyunca devam edecek panellerde helal endüstrisinde uzman isimlerin, politika yapıcıların, iş insanlarının ve akademisyenlerin fikirlerini dinleyecek, endüstri ile ilgili son gelişmelerden haberdar olacağız, Türkiye’deki gelişmelerden de onları haberdar edeceğiz."

"Stratejik önem taşıyan sağlık ve sağlık turizminin potansiyelinin farkındayız"

Ete, zirve ve fuar sırasında Türkiye’de sektörle ilgilenen kişilere dünya pazarlarına kendilerini anlatma ve globale açılmaları için yurt dışı katılımcılarla bir araya gelme ortamı sunacaklarının altını çizdi.

Helalin ekonomik statüsünü ve etkilerini iyileştirmenin etkili yollarını anlayarak, ulusları, sürdürülebilir bir şekilde büyümeleri, kapsayıcılığı genişletmeleri ve uluslararası bağları güçlendirmeleri için teşvik edeceklerini aktaran Ete, "Organizasyonumuzun bu özelliğiyle, helal pazarının geleceğini küresel ölçekte şekillendirmek üzere oluşturulan bir platform niteliğinde olduğunu da özellikle vurgulamak isterim. Bu yıl sağlık ve turizm alanında da yeni bir yolculuğa Avrasya Turizm ve Sağlık Fuarı'mız ile 'bismillah' diyerek başlıyoruz. Stratejik önem taşıyan sağlık ve sağlık turizminin potansiyelinin farkındayız." ifadelerini kullandı.

Ete, şöyle devam etti:

"Dünya nüfusunun yüzde 24’ü yani yaklaşık 2 milyar Müslümanın yaşadığı dünya genelinde Müslümanların haksızlık ve zulüm karşısında, hak ve hakkaniyet için ortak hareket edebilme kabiliyetinin ve dayanışmasının artması, ekonomik bağlamda birbirini desteklemesi ve 7 trilyon dolarlık helal sektörünün büyümesi ve helal farkındalığının artması için çalışmaya devam edeceğiz. İslam’ın, helali, hayatının merkezine alan Müslümanlara sunduğu tüm güzellikleri yaşatmak için sizlerden aldığımız güçle yolumuza devam edeceğiz."