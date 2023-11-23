Afyonkarahisar'da 10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar’da kasten adam öldürme suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

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Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma sonrası hakkında kasten öldürme suç kaydı ile 10 yıl hapis cezası bulunan M.D., isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.