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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan HEDEP'e kötü haber

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan HEDEP'e kötü haber

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşil Sol Parti'nin adının Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştirilmesi kararını kabul etmedi.

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Yeşil Sol Parti'nin, ismini HEDEP olarak değiştirmesi kararı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Bürosu tarafından incelenerek karara bağlandı.

Edinilen bilgiye göre, Başsavcılık, HEDEP olarak belirlenen parti kısa adını, "devletin bölünmez bütünlüğüne karşı eylemlerde odak olması nedeniyle" temelli kapatılan HADEP'i andırdığı gerekçesiyle uygun görmedi.

Kararda, her iki partinin isminin birbiriyle karıştırılmasına elverişli olduğunun ifade edildiği öğrenildi.

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