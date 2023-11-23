Kilis’te traktör devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti

Kilis’in Musabeyli ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücüsü Halil Elcan yaşamını yitirdi.

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Kaza, sabah saatlerinde Musabeyli ilçesine bağlı Kayapınar köyünde meydana geldi. Halil Elcan (75) yönetimindeki 79 DZ 964 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekiplerce yapılan ilk müdahalelere rağmen kurtarılamayan sürücü Halil Elcan Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.