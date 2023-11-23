Bütçe maratonu başlıyor: Kesintisiz 12 gün devam edecek

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 11 Aralık'ta Meclis Genel Kurulunda görüşülmeye başlanacak. Takvime göre, bütçe maratonu kesintisiz 12 gün devam edecek.

Abone ol

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yarın tamamlanacak "bütçe maratonu", 11-22 Aralık'ta TBMM Genel Kurulunda sürecek.

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 11 Aralık Pazartesi Genel Kurulda görüşülmeye başlanacak. Bütçe takvimine göre, bütçe görüşmeleri kesintisiz 12 gün devam edecek.

Genel Kurul, bütçe görüşmeleri için cumartesi ve pazar günleri dahil aralıksız toplanacak ve günlük programını tamamlayıncaya kadar çalışacak.

Bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler, 11 Aralık Pazartesi yapılacak. Kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları üzerindeki müzakereler 8 turda ele alınacak.

2024 yılı bütçesinin Genel Kuruldaki görüşme takvimi şöyle:

12 Aralık Salı: Türkiye Büyük Millet Meclisi, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Kamu Denetçiliği Kurumu, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu.

13 Aralık Çarşamba: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu.