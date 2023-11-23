KYK yurdunda duş alan öğrencinin kafasına fayans düştü

Aydın-Efeler’de KYK’ya bağlı Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda 16 öğrencinin bindiği asansör düşmüş ve 15 öğrencinin yaralandığı olayda Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti. Aydın'da meydana gelen olayın ardından pek çok KYK yurdunda yaşanan sorunlar paylaşılmaya devam ediyor.

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Aydın'da KYK’da Zeren Ertaş'ın ölümüyle sonuçlanan asansör faciası dikkati KYK yurtlarına çevirdi. Ardından pek çok ilde asansörlerin arızalığı olduğu ve kazaların yaşandığı haberleri geldi. Son skandal ise Konya'da yaşandı. Konya'nın Bozkır ilçesinde bulunan Mustafa Suna Öz Kız KYK yurdunda bir öğrencinin duş aldığı sırada fayans düştü. Öğrenci fayansın düşmesi nedeniyle yaralanarak kan kaybından bayılarak hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

Konya'nın Bozkır ilçesinde bulunan Mustafa Suna Öz Kız KYK yurdunda bir öğrencinin duş aldığı sırada fayans düştü. Öğrenci fayansın düşmesi nedeniyle yaralanarak kan kaybından bayılarak hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

Saat 22.00 sıralarında meydana geldiği ifade edilen olayın ardından yurtta kalan öğrenciler bahçeye çıkarak yaşanan durumu protesto etti.

Sol Haber'de yer alan habere göre, yaşanan olayı ardından protesto eden öğrencilerle görüşen ve yurt müdürü olduğu iddia edilen bir yetkilinin yaşanan olaya 'şansızlık' dediği kayıtlara yansıdı.

İdarecilerin bu tavrına tepki gösteren öğrenciler ise yaşanan duruma dair "Fayansın sivri yeri gelseydi felç geçirebilirdi. Yine bir ihmal ve olay örtbas edildi sesimizi duyurmak istiyoruz" dedi.