BIST 8.016
DOLAR 28,76
EURO 31,45
ALTIN 1.843,98
HABER /  GÜNCEL

Hatay'da deprem şehidi öğretmenler mezarları başında anıldı

Hatay'da deprem şehidi öğretmenler mezarları başında anıldı

Hatay'da asrın felaketinde hayatını kaybeden öğretmenler, Hassa'da meslektaşları tarafından mezarları başında anıldı.

Abone ol

Asrın felaketinde Hatay'ın Hassa ilçesinde 9 öğretmen hayatını kaybetmişti. Hassa ilçesinde görevli öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde meslektaşları unutmadı. Öğretmenler, mezarları ziyaret ederek meslek taşlarının mezarlarına çiçek bıraktı. Ziyarette Kur'an-ı Kerim tilaveti de gerçekleştirdi.

Hassa İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Bayraktar, meslektaşlarının hatıralarını yaşatmaya devam ettiklerini belirterek, “6 Şubat'ta yaşadığımız depremlerde ilçemizde de 9 öğretmenimiz vefat ettiler ve şehit oldular. 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle mezarlarını ziyarete geldik. İnşallah bizler de şehit öğretmenlerimizin anısını yaşatmaya devam edeceğiz. Depremde vefat eden arkadaşlarımıza Rabb'imden rahmet ve ailelerine sabırlar diliyoruz. Yerleri kesinlikle doldurulamıyor” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sakarya'da 47 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, yakayı ele verdi
Sakarya'da 47 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, yakayı ele verdi
Ajda'nın arkadaşıyla gittiği ilk yemeği sonu oldu
Ajda'nın arkadaşıyla gittiği ilk yemeği sonu oldu
Afyonkarahisar’da otogarda 151,29 gram metamfetamin ele geçirildi
Afyonkarahisar’da otogarda 151,29 gram metamfetamin ele geçirildi
Sivasspor - Trabzonspor maçının hakemi Volkan Bayarslan olacak
Sivasspor - Trabzonspor maçının hakemi Volkan Bayarslan olacak
Merkez Bankası beklentilerin üstünde faiz artırdı MB politika faizini 5 puan yükseltti
Merkez Bankası beklentilerin üstünde faiz artırdı MB politika faizini 5 puan yükseltti
Eski patronuna kızdı! Eline keseri alıp...
Eski patronuna kızdı! Eline keseri alıp...
KYK yurdunda duş alan öğrencinin kafasına fayans düştü
KYK yurdunda duş alan öğrencinin kafasına fayans düştü
Bingöl'de il merkezinin çevresindeki dağlar beyaza büründü
Bingöl'de il merkezinin çevresindeki dağlar beyaza büründü
Bütçe maratonu başlıyor: Kesintisiz 12 gün devam edecek
Bütçe maratonu başlıyor: Kesintisiz 12 gün devam edecek
Ankara'da emekli olan 44 yıllık öğretmene unutulmaz veda
Ankara'da emekli olan 44 yıllık öğretmene unutulmaz veda
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bankalara ret!
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bankalara ret!
Afyonkarahisar'da 10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
Afyonkarahisar'da 10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı