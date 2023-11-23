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Sivasspor - Trabzonspor maçının hakemi Volkan Bayarslan olacak

Sivasspor - Trabzonspor maçının hakemi Volkan Bayarslan olacak

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Sivasspor ile Trabzonspor arasında Pazartesi günü oynanacak maçta hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.

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Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında 27 Kasım Pazartesi günü Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20.00’da başlayacak olan Sivasspor - Trabzonspor müsabakasının hakemleri açıklandı. TFF’nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan’ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Mustafa Sönmez yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Sarper Barış Saka olacak.

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