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Pansiyon işletmecisi güvenlik görevlisini tabancayla vurarak öldürdü

Pansiyon işletmecisi güvenlik görevlisini tabancayla vurarak öldürdü

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde pansiyon işletmeciliği yapan emekli astsubay Y.S tartıştığı güvenlik görevlisi Fahrettin Sevinç’i (48) tabancayla vurarak öldürdü.

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Alınan bilgiye göre, Teşvikiye beldesinde pansiyon işleten Y.S, işletmesinin bulunduğu cadde üzerinde bölgedeki bir eğlence mekanında güvenlik görevlisi olarak çalışan Fahrettin Sevinç ile henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle emekli astsubay olan Y.S, evli ve 1 çocuk babası olan Fahrettin Sevinç’i tabancayla ateş ederek göğsünden ağır yaraladı. Sevinç, olay yerinde hayatını kaybetti. Sevinç’in cenazesi otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Olay sonrası bölgeden kaçan cinayet zanlısı Y.S ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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