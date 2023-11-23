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Bolu Dağı'nda göz güzü görmüyor, sürücüler zor anlar yaşadı

Bolu Dağı'nda göz güzü görmüyor, sürücüler zor anlar yaşadı

Bolu Dağı’nda etkili olan hafif yağmur yağışı ve yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşerken sürücüler ilerlemekte güçlük yaşıyor.

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Bolu’da, öğle saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yağmur ve yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı’nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

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