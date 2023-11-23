Antalya'da yola düşen sebze kasası zincirleme kazaya neden oldu

Batı Side Köprülü kavşağı üzerinde otobüs, panelvan ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, yaklaşık 1 saat boyunca trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

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Kaza; Alanya-Antalya D-400 Karayolu'nda Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Şerafettin Aykaç’ın kullandığı 07 LLZ 76 plakalı hafif ticari aracın, Batı Side Köprülü Kavşağı üzerinde yavaşlayan Mesut Döner’in kullandığı 07 BJD 320 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü ve Mustafa Özkan’ın kullandığı 54 YS 854 plakalı panelvana arkadan çarpması sonucunda meydana geldi. Aşırı hız ve dikkatsizlik sonucunda meydana gelen kazanın ardından olay yerine ambulans ve trafik ekipleri sevk edilirken, araç sürücüleri ve araçlarda yolcu olarak bulunanlar sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek hastaneye gitmedi.

Kazaya kasa sebep oldu



Hafif ticari aracın arkadan çarptığı panelvan tipi aracın sürücüsü, aracında önemli bir şey olmadığını belirterek olay yerinden ayrılırken; otobüs sürücüsü, önünde gitmekte olan bir aracın başka bir araçtan yola düşen boş sebze kasasının kazaya neden olmaması için yoldan kaldırmak üzere durduğunu, bu araçtakilerin kasayı yol kenarına alırken kendilerini de durduğunu, bu sırada hızla gelen hafif ticari aracın kendilerine arkadan çarptığını belirtti.

Araç sürücüsü 1 saat sonra hastaneye gitti



Kazanın ardından trafik ekipleri yaptıkları incelemede aşırı hızlı olduğu iddia edilen hafif ticari aracın yaklaşık 70 metre fren yapmasına rağmen duramayarak diğer araçlara çarptığını belirledi. Yakalaması olduğu belirlenen araç bağlanarak yediemin otoparkına çekildi. 112 ekiplerinin olay yerine gelerek ambulansta ilk müdahaleyi yaptığı, hastaneye gitmeyi kabul etmediği belirlenen hafif ticari araç sürücüsü Şerafettin Aykaç, yaklaşık 1 saat sonra kendisini iyi hissetmediğini belirterek özel bir araçla hastaneye gitti.