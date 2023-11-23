BIST 8.018
DOLAR 28,76
EURO 31,44
ALTIN 1.843,98
HABER /  GÜNCEL

Çorum'da işyerine silahlı saldırı sonucu 1 kişi yaralandı

Çorum'da işyerine silahlı saldırı sonucu 1 kişi yaralandı

Çorum’un Alaca ilçesinde, iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Abone ol

Olay, Gülhan mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yozgat caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir pide salonuna gelen kimliği belirsiz kişi, işyerinin içerisinde üzerinde bulunan tabanca ile ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu Y.D. (56) yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerin olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Y.D. Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için başlatılan çalışmalar sürdüğü bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da yola düşen sebze kasası zincirleme kazaya neden oldu
Antalya'da yola düşen sebze kasası zincirleme kazaya neden oldu
BM, İsrail'in Gazze'de öldürdüğü kadın ve çocuk sayısını açıkladı
BM, İsrail'in Gazze'de öldürdüğü kadın ve çocuk sayısını açıkladı
Bolu Dağı'nda göz güzü görmüyor, sürücüler zor anlar yaşadı
Bolu Dağı'nda göz güzü görmüyor, sürücüler zor anlar yaşadı
Pansiyon işletmecisi güvenlik görevlisini tabancayla vurarak öldürdü
Pansiyon işletmecisi güvenlik görevlisini tabancayla vurarak öldürdü
Ankara'da gelin kaynanasını öldürdü! Kahvaltıda boğazını kesti
Ankara'da gelin kaynanasını öldürdü! Kahvaltıda boğazını kesti
Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
MEB anket başlattı! Ara tatil uygulaması kalksın mı, devam mı etsin? Son gün 10 Aralık
MEB anket başlattı! Ara tatil uygulaması kalksın mı, devam mı etsin? Son gün 10 Aralık
Antalya'da sıvacı olarak çalışan işçi inşaatta ölü bulundu
Antalya'da sıvacı olarak çalışan işçi inşaatta ölü bulundu
Kredi kartı kullananlar dikkat! Faiz oranları değişti mi? Merkez Bankası duyurdu
Kredi kartı kullananlar dikkat! Faiz oranları değişti mi? Merkez Bankası duyurdu
Fenomen Banu Parlak adliye çıkışında koşarak kaçtı! İfadesi ortaya çıktı
Fenomen Banu Parlak adliye çıkışında koşarak kaçtı! İfadesi ortaya çıktı
Merkez Bankası rezervleri 134,5 milyar dolarla 9 yılın zirvesine çıktı
Merkez Bankası rezervleri 134,5 milyar dolarla 9 yılın zirvesine çıktı
Ankara'da tekerlekli evler fuarda görücüye çıktı
Ankara'da tekerlekli evler fuarda görücüye çıktı