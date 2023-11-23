Çorum'da işyerine silahlı saldırı sonucu 1 kişi yaralandı

Çorum’un Alaca ilçesinde, iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Abone ol

Olay, Gülhan mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yozgat caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir pide salonuna gelen kimliği belirsiz kişi, işyerinin içerisinde üzerinde bulunan tabanca ile ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu Y.D. (56) yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerin olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Y.D. Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için başlatılan çalışmalar sürdüğü bildirildi.