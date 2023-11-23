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A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi için 25 Kasım'da toplanacak

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi için 25 Kasım'da toplanacak

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'ta oynayacağı son iki karşılaşma için 25 Kasım Cumartesi günü Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım, 1 Aralık Cuma günü Litvanya'yla deplasmanda, 5 Aralık Salı günü ise Mersin'de Gürcistan'la karşılaşacak.

Teknik direktör Necla Güngör Kıragası tarafından belirlenen kadroda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleci: Selda Akgöz (ABB FOMGET), Gamzenur Yaman (Galatasaray Petrol Ofisi), Göknur Güleryüz (Fenerbahçe Petro Ofisi)

Defans: Eda Karataş (Galatasaray Petrol Ofisi), İlayda Civelek, Gülbin Hız (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Didem Karagenç (Beşiktaş JK United Payment), Dilara Deli (Sporting Charleroi), Narin Yakut (Wulfz Fatih Karagümrük), Büşra Kuru (SC Sand 1946), Ümran Özev (ABB FOMGET)

Orta saha-forvet: Ebru Topçu, Emine Ecem Esen (Galatasaray Petrol Ofisi), Busem Şeker, Meryem Cennet Çal, Yağmur Uraz (Fenerbahçe Petro Ofisi), Elif Keskin (Beşiktaş JK United Payment), Neslihan Demirdöğen (Fatih Vatanspor), Arzu Karabulut (ALG Spor), Miray Cin (MSV Duisburg), Birgül Sadıkoğlu (ABB FOMGET), Derya Arhan (Beylerbeyi SK), Ece Türkoğlu (Old Dominion University)

Bu arada 2. Grup'ta yaptığı 4 maçı kazanarak 12 puan toplayan milli takım, daha önce UEFA Uluslar B Ligi'ne çıkmayı garantilemişti.

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