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Merkez Bankası'ndan yatırım taahhütlü avans kredisi açıklaması!

Merkez Bankası'ndan yatırım taahhütlü avans kredisi açıklaması!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yatırım taahhütlü avans kredilerine (YTAK) yıllık 100 milyar TL limit kaynak ayrıldığını açıkladı.

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Merkez Bankası yatırım taahhütlü avans kredileri için yeni uygulama çerçevesi getirdi. Banka, bu kredilere yıllık 100 milyar TL limit tahsis edildiğini açıkladı.

NTV'de yer alan habere göre TCMB açıklamasına göre, yatırım taahhütlü avans kredisi, şirketlerin yatırım projeleri için alacakları teknoloji/strateji puanı dikkate alınarak, toplam yatırım tutarı en az 1 milyar TL olan yatırım projelerine aracı bankalar kanalıyla sağlanacak.

Açıklamada, "Azami 10 yıl vadeli olarak kullandırılacak kredilerin faiz oranı; Teknoloji/Strateji puanı, yatırım kapsamında yurtdışından sağlanan finansman oranı, finansal sağlamlık değerlendirmesine bağlı olarak yüzde 30 ile yüzde 15 aralığında belirlenecektir." denildi.

Yıllık 100 milyar TL limiti olan söz konusu krediler için program kapsamında 3 yıl boyunca toplam 300 milyar Türk lirası limit tahsis edilmesi planlanıyor.

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