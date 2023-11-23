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Düzce'de motosiklet sürücüleri denetlendi, 5 bin 232 TL cezai işlem uygulandı

Düzce'de motosiklet sürücüleri denetlendi, 5 bin 232 TL cezai işlem uygulandı

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri İstanbul Caddesinde denetim motosikletler üzerine denetim yaptı. Denetimde caddeye girmemesi gereken 12 motosiklet sürücüsüne toplam 5 bin 232 TL cezai işlem uyguladı.

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Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü el ele vererek sadece yaya kullanımına açık olan İstanbul Caddesinde motorlu taşıtlara geçit vermemek için denetimleri sıklaştırdı. Motorlu araçların girmesinin yasak olduğu caddenin belirli bölgelerinde denetim yapan ekipler, kurallara uymayanlara hem ceza kesti hem de uyarılarda bulundu. Yapılan denetimlerde 12 motosiklet sürücüsüne Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereğince 436’şar TL olmak üzere toplam 5 Bin 232 TL cezai işlem uyguladı.

Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada yayalaştırılan İstanbul Caddesinde motosikletlere yönelik denetimlerin sıklıkla devam edeceği belirtildi.

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