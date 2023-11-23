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Tüketicilerin mağduriyeti giderilmesi için market denetlemesi yapıldı

Tüketicilerin mağduriyeti giderilmesi için market denetlemesi yapıldı

Kars Valiliği tüketicilerin mağdur olmamaları için Ticaret İl Müdürlüğü, Kars Belediyesi ve Defterdarlık personellerinden oluşan denetim ekipleri, denetimlerini aralıksız ve titizlikle sürdürüyor.

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Ekipler tarafından Kars’ta faaliyet yürütmekte olan zincir marketlere yapılan denetimlerde; stokçuluk, ani fiyat değişimi, aşırı fiyat artışları, raf fiyatları ile kasa fiyatları incelenerek tutanak tutuldu.
Yapılan denetimlerde olumsuz bir durumla karşılaşılması durumunda da cezai işlem uygulanıyor.

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