Tüketicilerin mağduriyeti giderilmesi için market denetlemesi yapıldı

Kars Valiliği tüketicilerin mağdur olmamaları için Ticaret İl Müdürlüğü, Kars Belediyesi ve Defterdarlık personellerinden oluşan denetim ekipleri, denetimlerini aralıksız ve titizlikle sürdürüyor.

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Ekipler tarafından Kars’ta faaliyet yürütmekte olan zincir marketlere yapılan denetimlerde; stokçuluk, ani fiyat değişimi, aşırı fiyat artışları, raf fiyatları ile kasa fiyatları incelenerek tutanak tutuldu.

Yapılan denetimlerde olumsuz bir durumla karşılaşılması durumunda da cezai işlem uygulanıyor.