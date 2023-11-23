Gaziantep’te 1.5 kilogram skunk ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep’te polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada 1.5 kilogram skunk adı verilen uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Abone ol

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 21 Kasım 2023 tarihinde şüpheli görülen bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada, aracın bagajında gizlenmiş halde 1.5 kilogram skunk bulundu. Skunka el koyan ekipler, araç sürücüsü olan şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.