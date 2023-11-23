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İstifa edecek deniyordu İyi Partili Ümit Özlale'den açıklama geldi

İstifa edecek deniyordu İyi Partili Ümit Özlale'den açıklama geldi

İyi Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale, partisinden istifa edeceği iddialarına yanıt verdi.

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Belediye başkan adayı olduğu İzmir’de ve partisini temsilen Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Özlale, “İstifa edeceğim, başka partiye geçeceğim, AK Parti’nin benim lehime İzmir’de aday çıkarmayacağı bile yazıldı. Bunların hepsi mantık dışı” dedi.

Duvar'ın haberine göre, partisi hakkındaki spekülasyonlardan rahatsız olduğu için istifa edebileceği yönündeki yorumlara da değinen Özlale, “Her parti içinde yaşanabilecek, kendi içimizde kalması gereken şeyler dışarıya yansıyor. Kamuoyu önünde tartışılması beni üzüyor ama bu bir istifa sebebi değil. Kendi içimizde çözmemiz gereken meseleler. Ekonomi bu haldeyken bizim başka şeyler konuşmamız lazım” diye konuştu.

Meral Hanım bana sormaya gerek bile duymaz

İstifa iddiaları gündeme geldikten sonra Meral Akşener ile görüşüp görüşmediğine ilişkin soruya Özlale, “Daha dün Sayın Genel Başkan’la İzmir’in kampanya stratejisini konuştuk. Meral Hanım bu iddiayı duysa da bana sormaya gerek bile duymaz” dedi.

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