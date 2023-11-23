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Ordu’da çalıştığı inşaattan dengesini kaybederek düşen işçi hayatını kaybetti

Ordu’da çalıştığı inşaattan dengesini kaybederek düşen işçi hayatını kaybetti

Ordu’nun Kumru ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen bir işçi hayatını kaybetti.

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Olay, ilçeye bağlı Demircili Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir inşaatın dış cephe kaplamasında çalışan evli ve 2 çocuk babası Enver Doğru (54) dengesini kaybederek 4. kattan yere çakıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan şahsı ilk müdahalenin ardından Kumru Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Doğru, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Enver Doğru'nun Fatsa ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilirken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

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