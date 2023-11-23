BIST 7.991
DOLAR 28,84
EURO 31,49
ALTIN 1.848,41
HABER /  GÜNCEL

Çorum'da ineğinin boynuz darbeleri ile yaralanan genç gülümsetti

Çorum'da ineğinin boynuz darbeleri ile yaralanan genç gülümsetti

Çorum'da hayvancılık ile uğraşan genç, bakımını yaptığı ineğin boynuz darbesi sonucu yaralandı. Yaralı genç, kendi imkanlarıyla hastaneye giderek yüzüne dikiş attırdı. Sosyal medya üzerinden açılama yapan gencin söylediği cümleler yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Abone ol

Çorum'da hayvancılık işi ile uğraşan Osman Bahar (35) , bir ineğin boynuz darbesi sonucu yaralandı. Olay Çorum Merkez’e bağlı Elicek Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elicek köyünde yaşayan 35 yaşındaki Osman Bahar, bir ineğin boynuz darbesi sonucu yüzünden yaralandı.

Yaralı genç, kendi imkanlarıyla hastaneye giderek yüzüne dikiş attırdı. Hastane dönüşü kendi sosyal medyası üzerinden açıklama yapan Osman Bahar, ”Selamun aleykum, ineğin boynuzla yarması böyle bir şey oluyor aman dikkat edin. Abi ne kadar keskin boynuzu varmış, bildiğin yardı attı. Allah razı olsun doktorlardan diktiler fakat jandarma diyor ki bu inekten şikayetçiminsin. Kurban olduğum memlekette o kadar faili meçhul varken, o kadar sıkıntı varken benim yaydığım maldan ben mi şikayetçi olacağım. İki ayaklılar, dört ayaklılarda adalete tabidir. Rabbime emanet olun ufak bir kaza geçirdik, dikişi attırdık Pamuğun Necibin Osman gibi olduk” şeklinde konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhuriyet'in 100. Yılı Türkiye İş Bankası Satranç Kupası, Ankara'da başladı!
Cumhuriyet'in 100. Yılı Türkiye İş Bankası Satranç Kupası, Ankara'da başladı!
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 18 kişi yakalandı!
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 18 kişi yakalandı!
Ordu’da çalıştığı inşaattan dengesini kaybederek düşen işçi hayatını kaybetti
Ordu’da çalıştığı inşaattan dengesini kaybederek düşen işçi hayatını kaybetti
Hatayspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarına devam etti
Hatayspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarına devam etti
Çehov'un "Martı" oyunu, TRT'de "Arkası Yarın" olacak!
Çehov'un "Martı" oyunu, TRT'de "Arkası Yarın" olacak!
Kelebek hastası çocuğu kendi çocuğundan ayırt etmeyen öğretmen gönüllere dokundu
Kelebek hastası çocuğu kendi çocuğundan ayırt etmeyen öğretmen gönüllere dokundu
FETÖ'cü Mehmet Kamış adliyeye sevk edildi
FETÖ'cü Mehmet Kamış adliyeye sevk edildi
Gaziantep’te kaçak göçmen taşıyan şüpheli tutuklandı
Gaziantep’te kaçak göçmen taşıyan şüpheli tutuklandı
İspanya Başbakanı İsrail'den Gazze'deki sivillerin korunmasını istedi!
İspanya Başbakanı İsrail'den Gazze'deki sivillerin korunmasını istedi!
İstifa edecek deniyordu İyi Partili Ümit Özlale'den açıklama geldi
İstifa edecek deniyordu İyi Partili Ümit Özlale'den açıklama geldi
Devlet Tiyatroları, 24 Kasım'da öğretmenleri ağırlayacak!
Devlet Tiyatroları, 24 Kasım'da öğretmenleri ağırlayacak!
Elektrik sayaçlarına yazılım yükleyip kullanımı düşürmek istediler, gözaltına alındılar
Elektrik sayaçlarına yazılım yükleyip kullanımı düşürmek istediler, gözaltına alındılar