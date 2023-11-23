Çorum'da ineğinin boynuz darbeleri ile yaralanan genç gülümsetti

Çorum'da hayvancılık ile uğraşan genç, bakımını yaptığı ineğin boynuz darbesi sonucu yaralandı. Yaralı genç, kendi imkanlarıyla hastaneye giderek yüzüne dikiş attırdı. Sosyal medya üzerinden açılama yapan gencin söylediği cümleler yüzlerde tebessüm oluşturdu.

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Çorum'da hayvancılık işi ile uğraşan Osman Bahar (35) , bir ineğin boynuz darbesi sonucu yaralandı. Olay Çorum Merkez’e bağlı Elicek Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elicek köyünde yaşayan 35 yaşındaki Osman Bahar, bir ineğin boynuz darbesi sonucu yüzünden yaralandı.



Yaralı genç, kendi imkanlarıyla hastaneye giderek yüzüne dikiş attırdı. Hastane dönüşü kendi sosyal medyası üzerinden açıklama yapan Osman Bahar, ”Selamun aleykum, ineğin boynuzla yarması böyle bir şey oluyor aman dikkat edin. Abi ne kadar keskin boynuzu varmış, bildiğin yardı attı. Allah razı olsun doktorlardan diktiler fakat jandarma diyor ki bu inekten şikayetçiminsin. Kurban olduğum memlekette o kadar faili meçhul varken, o kadar sıkıntı varken benim yaydığım maldan ben mi şikayetçi olacağım. İki ayaklılar, dört ayaklılarda adalete tabidir. Rabbime emanet olun ufak bir kaza geçirdik, dikişi attırdık Pamuğun Necibin Osman gibi olduk” şeklinde konuştu.