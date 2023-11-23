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Uçuş sırasında uçağın kapısını açmaya çalışan yolcu tutuklandı!

Uçuş sırasında uçağın kapısını açmaya çalışan yolcu tutuklandı!

Güney Kore'de uyuşturucu maddenin etkisindeki bir kadının, seyir halindeki uçağın acil durum kapısını açmaya çalıştığı gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi.

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Yonhap'ın Seul'deki Incheon Havalimanı polisine dayandırdığı haberine göre, ABD'nin New York kentinden bu havalimanına gelen uçaktaki kadın bir yolcu, uçuşun başlamasından yaklaşık 10 saat sonra anksiyete (kaygı) belirtileri göstermeye başladı.

Uçuş görevlileri tarafından engellenmeden önce birçok defa acil çıkış kapısını açmaya çalışan kadın, havalimanında gözaltına alındı.

Kadın yolcu, yapılan uyuşturucu testinin pozitif çıkması üzerine tutuklandı.

Yolcunun akli dengesinin yerinde olduğu belirtilirken Adli Tıp, uyuşturucunun miktarı ve türünün belirlenmesi için çalışmalarına devam ediyor.

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