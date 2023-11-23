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Babasını öldürdüğü öne sürülen sanığa müebbet hapis!

Babasını öldürdüğü öne sürülen sanığa müebbet hapis!

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa "üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

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Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık D.Ö. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, ikamette çıkan tartışma sonrasında sanığın babası Abdulkadir Ö'yü göğsünden ve sırtından bıçaklayarak öldürdüğünü belirterek, D.Ö'nün "üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık D.Ö. uyuşturucu kullandığını belirterek, "Psikolojik sorunlar yaşıyordum. Olayla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. Çok pişmanım. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, "üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde 2 katlı müstakil bir evde, 21 Aralık 2022'de çıkan tartışma sonrası babası Abdulkadir Ö'yü göğsünden ve sırtından bıçaklayıp öldürdüğü belirtilen D.Ö. tutuklanmıştı.

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