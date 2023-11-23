Bingöl'de iki otomobil çarpıştı, kazada 4 kişi yaralandı

Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Abone ol

Kaza, Bingöl-Genç Karayolu İçmeler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilmeyen 12 ACC 750 ile 07 BJU 722 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 4 kişi yaralandı.



Haber verilmesi üzerin olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.