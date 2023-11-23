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Bursaspor, Trabzon FK maçı hazırlıklarına antrenmanla devam ediyor

Bursaspor, Trabzon FK maçı hazırlıklarına antrenmanla devam ediyor

Bursaspor takımı bugünkü antrenmanında ‘sonuçlandırma’ çalışması gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılarda futbolcuların gayreti teknik heyeti memnun etti.

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Bursaspor, TFF 2. Lig’in 15. haftasında deplasmanda konuk olacağı 1461 Trabzon FK maçı hazırlıklarını öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası’nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas istasyonları oynayan futbolcular, antrenmanı sonuçlandırma çalışmaları yaparak tamamladı. Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına yarın öğle saatlerinde yapacağı çalışmayla devam edecek.

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