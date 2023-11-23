Dilan Polat 300 kişi için harekete geçti! Canlı yayında açıkladı bomba iddia
Tutuklanmadan önce mallarına el konulan Dilan Polat iddialara göre kendisine hakaret eden 300 kişi için suç duyurusunda bulundu. Dosyalar açılıp ve uzlaşmaya gidilirse tek dosyadan en az 30 bin TL kazanacak.
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat'ın cezaevi hayatı da merak ediliyor. Polatların davasını en başından beri takip eden Emrullah Erdinç, katıldığı yayında dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Erdinç'in iddiasına göre Dilan Polat ve ailesi sosyal medyada paylaşım yapan ve kendilerine göre hakaret olduğunu iddia ettikleri kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuyor.
Emrullah Erdinç katıldığı 2. Sayfa yayınında şu ana kadar 300 dosyanın savcılıkta olduğunu ifade ederken "Dilan ve Engin Polat bu davalardan gelir elde edebilir. Tüm hesaplarına el konulmuş olması sebebiyle Polat ailesi buradan bir gelir elde edebilir" dedi.
Uzlaşmada ödenen rakamın minimum 30 bin TL olduğunu da ifade eden gazeteci bu ücrete zam geleceğini de söyledi.