Dilan Polat 300 kişi için harekete geçti! Canlı yayında açıkladı bomba iddia

Emrullah Erdinç katıldığı 2. Sayfa yayınında şu ana kadar 300 dosyanın savcılıkta olduğunu ifade ederken "Dilan ve Engin Polat bu davalardan gelir elde edebilir. Tüm hesaplarına el konulmuş olması sebebiyle Polat ailesi buradan bir gelir elde edebilir" dedi.