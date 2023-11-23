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Adana'da yangında mahsur kalan kadını itfaiye eri sırtına alarak kurtardı

Adana'da yangında mahsur kalan kadını itfaiye eri sırtına alarak kurtardı

Adana’da bir apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan yatağa mahkum kadını itfaiye eri sırtından taşıyarak kurtardı.

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Yangın, Sarıçam ilçesine bağlı Akkuyu Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Vatandaşlar apartman dairesinden dumanların yükseldiğini görünce durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sırasında evde mahsur kalan yatağa mahkum kadını bir itfaiye eri sırtına alarak apartmandan aşağı indirdi. Yangın kısa sürede söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.

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