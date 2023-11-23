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Kayakla atlama milli sporcuları Finlandiya'daki Büyük Tepe Dünya Kupası'nda yarışacak!

Kayakla atlama milli sporcuları Finlandiya'daki Büyük Tepe Dünya Kupası'nda yarışacak!

Kayakla atlamada milli sporcular Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir, Büyük Tepe Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

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Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Büyük Tepe Dünya Kupası 24-26 Kasım'da Finlandiya'nın Ruka kentinde düzenlenecek. Organizasyonda milli sporcular Fatih Arda İpcioğlu ile Muhammed Ali Bedir yarışacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayakla Atlama Milli Takım Antrenörü Nejc Frank, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, "Sporcularımız yaz kupalarında iyi mücadele ettiler. Şimdi zorlu bir yarış periyoduna giriyoruz. İlk yarışmamız Ruka'da ve biz hazırlıklarımızı tamamladık. Bize destek olan herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Arda İpcioğlu, Kayakla Atlama Yaz Grand Prix'sinin Romanya'da düzenlenen üçüncü etabında ilk kez kürsüye çıkarak bronz madalya kazanmıştı.

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