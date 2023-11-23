Bursa Orhangazi’de de zeytin hasadı başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen 45. Orhangazi Zeytin Festivali Hasat Şenliği yapılan törenle başladı. Şenliğin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın tarım ihracatının her geçen yıl arttığına dikkat çekti.

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Bu yıl 45’incisi düzenlenen Orhangazi Zeytin Festivali Hasat Şenliği başladı. Orhangazi Üreğil Mahallesi’nde yer alan Ünver Çiftliği’nde gerçekleştirilen açılış törenine Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda üretici katıldı.



Açılış töreninde konuşan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş yapılacak hasadın bereketli olmasını diledi. Zeytin söz konusu olduğunda akıllara gelen ilk şehrin Bursa olduğunu dile getiren Vali Demitaş, “Bugün ülkemizde yaklaşık 940 bin ton civarında zeytin üretimi yapılıyor. Bu üretimin hemen hemen 190 bin tonu Bursa’da gerçekleşiyor. 2022 yılı verilerine göre 190 bin tonun, 49 bin tonu Orhangazi’de üretiliyor. Bu sene hava şartları sebebiyle rekolte düşük olsa da kalitede ve fiyatlarda ciddi bir artış var. Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediye başkanlarımız ve Tarım İl Müdürlüğü’nün de çiftçilerimize ciddi destekleri var. Bu yıl sadece devletimizin Bursa’daki zeytin üreticilerimize yapmış olduğu katkı yaklaşık 22 milyon TL civarında. İnşallah bu destekler de devam edecek” diye konuştu.

İhracat odaklı üretim



Bursa’nın tarımdan, sanayiye kadar birçok alanda farklı özelliklere sahip olduğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise Bursa’nın tarım alanında önemli mesafeler kat ettiğini belirtti. Tarım ve sanayiyi birlikte geliştirmenin mümkün olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, “Allah vergisi mümbit topraklarda yaşıyoruz. Tarım anlamında Bursa olarak ciddi mesafeler kat ettik. 2017 yılında 184 milyon dolar tarım ihracatı yapan Bursa, geçen sene 569 milyon dolar tarım ihracatı yaptı. Bunun milyar dolar olmaması için hiçbir gerekçe yok. Dünyanın tüm gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi sanayiyle birlikte tarımın da gelişebileceğini görüyoruz. Dolayısıyla devlet-millet iş birliğinde diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte inşallah tarımla alakalı çok kısa zamanda milyar dolar ihracatı niye yakalamayalım Bursa olarak? Çok daha fazla katma değer niye sağlamayalım?” dedi.



Tarım ve Peyzaj A.Ş.’nin üreticilere ciddi katkılar sağladığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Bugüne kadar hem Tarım A.Ş. hem de HAGEL marifetiyle fide-fidan, ekipman desteğine kadar birçok alanda çiftçilerimize destekler sağladık. Bursa’da 14 adet tarımsal tahmin ve erken uyarı sistemi kurduk, bunlardan ikisi Orhangazi’de. Hem hayvancılık alanında hem de tarımsal faaliyet alanında yeni açılımlar ve yeni şeyler yapmak isterseniz Bursa Tarım ve Peyzaj A.Ş. emrinizdedir. Tarım ve Peyzaj A.Ş. kesinlikle kar amaçlı bir şirket değildir. Karının tamamını çiftçilerimize değerlendirmek üzere kullandırıyor” diye konuştu.



Törende konuşan Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu da istatistiki bilgiler paylaşırken, hasadın bereketli olmasını diledi.

Yapılan hasat duasının ardından protokol üyeleri zeytin toplayıp ve zeytinden elde edilen ürün stantlarını gezdi.