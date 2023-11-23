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Türkiye, ilk defa Gazze'den yaralı getirdi! Gazzeli çocukları Ankara'da Sağlık Bakanı Koca karşıladı

Türkiye, İsrail'in ablukası altındaki Gazze'ye yardımlarını aralıksız sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde kanser hastaları Türkiye'ye getirilmişti. Şimdi de İsrail ordusunun saldırılarında yaralanan 3 çocuk tedavi edilmek üzere Ankara'ya geldi. Yaralı çocukları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karşıladı.

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Sağlık Bakanlığına ait uçak ambulans, yaralı üç Gazzeli çocuğu Türkiye'ye getirmek için Mısır El Ariş Havalimanı'ndan havalandı.

Gazze'den geçişi sağlanarak Mısır'ın El Ariş Havalimanı'na getirilen çocukları alan ve Türkiye'ye doğru hareket eden ambulans uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaralı çocukları Esenboğa Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde karşıladı.

Buradan ambulanslara alınacak çocuklar, tedavileri için hastaneye sevk edilecek.

Yaralı çocukların sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, havalimanında gazetecilere açıklamalarda bulundu:

"3 yavrumuzun yaş aralığı 2 yaşında bir erkek çocuğumuz, 9 ve 10 yaşında iki de kız çocuğumuz bulunuyor. Erkek çocuğumuzun 4 aydır bir damar tıkanıklığı hastalığı söz konusu.

9 ve 10 yaşındaki yavrularımızdan bir tanesinin de yıkım sonrası diz sonrası enfeksiyon ve protez söz konusu olacak.

Bir diğer yavrumuz ise özellikle travma sonrası yıkım sonrası kapalı kırıkları ve yanıkları olan ve şarapnel parçaları da olan yavrumuzun tedavisi söz konusu olacak. Yaralı yavrularımız Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınacak."

"Yoğun bakımda olan hastalarımızın da hiçbir entübe durumda değil"

Koca, Türkiye'de tedavide olan hastalarla ilgili de şunları söyledi:

"50 kişilik listeyle ilgili koordinasyon ekibi çalışıyor. 11 kişi ile ilgili refakatçi dahil olmak üzere sorun aşıldı. Diğerlerinin de refakatçi sorunlarıyla ilgili de sorun çözülünce tahliyelerin yarın olmasını bekliyoruz. Şu an listede yoğun bakım şartlarında olan bir hasta yok. Var olan 88 hastamızın 7 hastamız yoğun bakımdaydı, 2 hastamız yoğun bakımdan çıktı. Yoğun bakımda olan hastalarımızın da hiçbir entübe durumda değil."

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