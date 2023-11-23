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Hakim Sidar Demiroğlu'nu açığa alındı!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hakim Sidar Demiroğlu'nu açığa alındı!

 Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, İstanbul Anadolu Adliyesi'ndeki "rüşvet ve usulsüzlük" iddialarıyla ilgili dilekçede adı geçen hakim Sidar Demiroğlu'nu açığa aldı.

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İhbar dilekçesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında HSK tarafından görevlendirilen 3 müfettiş ön raporunu tamamladı.

Raporu gündemine alan HSK 2. Dairesi, soruşturma tamamlanana kadar İstanbul Anadolu Adliyesi 21. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sidar Demiroğlu'nun geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

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