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Polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti!

Polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti!

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında polis memuru hayatını kaybetti.

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Polis memuru Ali Hakan Karataş'ın (25) kullandığı 05 HA 485 plakalı otomobil, Çorum-Samsun kara yolu Konaklı mevkisinde, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Karataş, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından kaldırıldığı kentteki özel bir hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ali Hakan Karataş'ın Yozgat nüfusuna kayıtlı olduğu ve Bursa Emniyet Müdürlüğünde görev yaptığı öğrenildi.

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